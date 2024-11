Sport.quotidiano.net - Calcio a 5 Opes. Autofficina Lodi e Fast Car al comando

Nel Girone Giara Assicurazioni dopo 2 giornate rimangono a punteggio pienoCar e. Dopo un primo tempo soffertissimo, chiuso sotto 1-2 contro la Termoidraulica Sgarzi, ilCar nella ripresa realizza un parziale di 7-1: poker di Lefons, doppietta di Palmer e reti di Dosti e Marchiori per l’8-3 conclusivo; a segno Boni, Tranchida e Falvo per la Termoidraulica Sgarzi. L’doma il Vuoiqueikiwi, 6-3, tripletta di Perina. I tre nuovi acquisti, Blefari a segno con un poker, Ardizzoni, doppietta, e il portiere Gruppioni, che subisce solo 2 reti e para anche un tiro libero, hanno fatto fare il salto di qualità all’Autocarrozzeria Giudice che si sbarazza dell’ostacolo Seven & Montebello, 6-2. Il Foto Express riscatta il ko patito all’esordio.