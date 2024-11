Bonifiche | in Italia 6 mln di persone vivono in aree gravemente inquinate Ma il risanamento è fermo al palo

Leggi tutto su Ildenaro.it

Insei milioni diinda bonificare (dato ISS). A una persona su dieci viene negato il diritto alla salute, a un ambiente salubre e allo sviluppo sostenibile dei territori. Nelleindustriali non risanate aumentano anche i casi di tumori e morti. Dati che vanno di pari passo con quelli delle mancateinferme al. Ad oggi sono 42 i siti di interesse nazionale (SIN) in attesa di bonifica – per una superficie di circa 170.000 ettari a terra e 78.000 ettari a mare -, e ben 36.814 i Siti di Interesse Regionale (SIR), per un totale di 43.398 ettari perimetrati. Sono in molti casiproduttive dove le mancatevanno di pari passo con un processo di de-industrializzazione che produce solo degrado ambientale e sociale.