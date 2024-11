Quotidiano.net - Apre domani Ecomondo, 1600 espositori e 2 padiglioni in più

i battenti, la fiera annuale dell'economia circolare italiana, da martedì 5 novembre a venerdì 8 alla Fiera di Rimini. L'expo rispecchia un'economia del riciclo e della tutela dell'ambiente che continua a crescere in Italia. Quest'anno glisono un centinaio di più, 1622 contro i 1520 del 2023. E' stato necessario costruire 2 nuovialla Fiera per ospitarli tutti. Le aziende espositrici vengono da oltre 100 paesi, da tutti e cinque i continenti. Sono presenti anche 73 associazioni di settore. Gli oltre 1.600(il 16% dall'estero) presenteranno soluzioni per la mitigazione climatica, la valorizzazione dei rifiuti, la rigenerazione dei suoli e degli ecosistemi, l'utilizzo dei rifiuti come materie prime seconde, le bionergie, la blue economy e la gestione sostenibile delle risorse idriche.