A Valencia la deviazione del Turia ha scongiurato il disastro, ma i territori restano fragili

di Leonardo Botta Le tristi cronache ispaniche ci hanno ricordato (casomai ancora ve ne fosse bisogno) quanto sia fragile ilo che gli uomini nei millenni hanno plasmato (un po’ troppo) a loro immagine e somiglianza. Ci hanno anche ricordato le analoghe vicende italiane, da Sarno all’Emilia Romagna e alla Liguria, dalla bomba d’acqua del torrente calabrese Raganello ai tanti dissesti idrogeologici che affliggono la nostra penisola. Dell’alluvione spagnola colpisce l’elevato numero di vittime, già superiore (ma purtroppo il bilancio è in progress) a quello delle colate di fango sarnesi del ’98. Ed è in queste ore che chi non si occupa di meteorologia sta imparando a conoscere il fenomeno noto come “goccia fredda”, o Dana (Depresion Aislada en Niveles Altos, depressione isolata nei livelli alti).