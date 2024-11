Anteprima24.it - Tris Atalanta al Maradona: Lookman e Retegui schiantano il Napoli

Tempo di lettura: 3 minutiL’di Gasperini espugna ilcon una prestazione solida e cinica, imponendosi per 3-0 sul Napoli di Antonio Conte e portandosi a soli tre punti dalla vetta della classifica. Un risultato netto che lascia poco spazio alle interpretazioni, con i bergamaschi in pieno controllo del match e capaci di sfruttare ogni minima occasione.firma una doppietta nel primo tempo, mentrechiude i conti nel recupero. Per il Napoli, questa è la seconda sconfitta in campionato, un risultato che fa male ai partenopei, attesi ora a una pronta reazion Partita – La gara inizia con un ritmo altissimo, le due squadre si affrontano senza risparmio di energie, mostrando subito aggressività e voglia di prendere il controllo. Al 9?, Lukaku ha la prima occasione per il Napoli, ma il suo colpo di testa è troppo debole per impensierire Carnesecchi.