Laprimapagina.it - Roberto Alimecco e Gennaro Accili morti in un incidente stradale a Raiano

mortale in via Tratturo a(L’Aquila). In base alle ricostruzioni si sarebbe trattato di un terribile frontale tra una Fiat Seicento e una Lancia Ypsilon. La Seicento, dove viaggiavano le vittime circolava versoe la Lancia, che trasportava cinque giovani, in direzione Sulmona. Le vittime sonoche abitava a Castelvecchio Subequo edi Acciano. Alla base dello schianto ci sarebbe l’invasione della corsia opposta da parte della Seicento, per circostanze ancora da chiarire. A chiamare i soccorsi è stata una ragazza che passava nella zona. Sul posto sono arrivati tre mezzi del 118, i vigili del fuoco di Sulmona e i Carabinieri. Nel corso dell’sono rimaste ferite altre due persone, di cui una giovane in gravi condizioni, entrambi trasportati nell’ospedale di Sulmona.