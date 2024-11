Lanazione.it - Residenti, altri posti gialli: "C’è troppa confusione"

La sosta per icambia colore, il nuovo è il giallo, in altre strade. Il passaggio del colore dei parcheggi sta avanzando per adeguarsi alle disposizioni 2021 del Codice della strada. Ora a cambiare tinta è l’Isolotto, tra via Andreotti e via Torcicoda. Il giallo sta a identificare ‘riservato’ a una certa categoria. Di quale si tratti, è specificato nella segnaletica di accompagnamento. Quindi i posteggi per, a regime, saranno identificati dalle strisce gialle, quelle bianche invece resteranno per ia libera sosta ed i parcheggi a pagamento rimarranno blu. "Con le strisce gialle diventa più chiaro anche per i non fiorentini che i posteggi sono riservati. È una misura a tutela della residenza", spiega l’assessore alla mobilità, Andrea Giorgio. Una questione d’abitudine, certo, ma all’inizio qualche disagio il cambio di colore è destinato a crearlo.