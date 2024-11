Quotidiano.net - Re Felipe contestato, le lacrime di Letizia: la rabbia della Spagna dopo l’alluvione

Madrid, 3 novembre 2024 – Fango, insulti e urla come "assassini, assassini" contro il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez, il presidentecomunità valenciana Carlos Mazòn e anche il reVI a Paiporta, una delle località più colpite dall'alluvione nella regione di Valencia. La Guardia Civil, insieme a agenti di polizia, ha improvvisato un cordone per contenere la folla, che ha più volte inveito contro le autorità per il ritardo dei soccorsi e degli aiuti. Forte lacontro il governatore di destraregione, a cui in molti hanno gridato "dimettiti". Tuttavia, mentre Sanchez e Mazòn se ne sono andati praticamente subito, il monarca e la mogliesono rimasti per oltre mezz'ora cercando con tenacia di parlare e ascoltare lagente esasperata.