Lanazione.it - Ragazzo cade dalla bicicletta, portato con l’elisoccorso in ospedale

Leggi tutto su Lanazione.it

Massa Marittima (Grosseto), 3 novembre 2024 – Paura stamani, intorno alle ore 10:30, a Massa Marittima. Undi 22 anni è caduto lungo la strada statale 439, la Sarzanese-Valdera mentre stava andando in. Serie le conseguenze della caduta a tal punto che è stato necessario l’intervento delPegaso 2 per trasportare il giovane all’Le Scotte di Siena. Sul posto sono intervenute anche un’ambulanza della Misericordia di Massa Marittima e le forze dell’ordine per i rilievi.