Ilrestodelcarlino.it - ’Muraglia’ di sabbia per difendere le spiagge

Una barriera dialta in alcuni punti anche tre metri per proteggere la costa dalle mareggiate. La muraglia, lungo i sette lidi, è stata alzata dai titolari degli stabilimenti. In azione per alcuni giorni alcuni Caterpillar, giganti gialli d’acciaio, che hanno costruito quella montagna, uno spettacolo per i turisti che in questi giorni di sole e temperature miti vanno al mare. Uno spettacolo, non così bello da vedere, è quel letto di tronchi, rami, copertoni e detriti che il grande fiume sta riversando in mare, detriti e animali morti spiaggiati lungo l’arenile. Nicola Bocchimpani (presidente AsBalneari), titolare del Bagno Pomposa, spiega quello che sta succedendo sulle nostre. "Quella barriera è fondamentale – precisa con decisione – per proteggere non solo lo stabilimento balneare ma anche le abitazioni.