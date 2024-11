Sport.quotidiano.net - Milan, una reazione Real. Reijnders risolve tutto. Monza quanti rimpianti

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

Torna a vincere ile lo fa lontano da San Siro (finora l’unica vittoria in “trasferta” contro l’Inter in questa stagione). In casa delarrivano tre punti d’oro per Fonseca al termine di una gara non facile, complicata dalla vivacità dei brianzoli nel primo tempo: ma sono proprio queste partite ’sporche’ che portano entusiasmo ed autostima, non solo i punti. Felici anche i tifosi, nonostante dopo un quarto d’ora parte del settore ospiti si sia svuotato per protesta. Prosegue invece il momento difficile dei ragazzi di Nesta. Parte benissimo ilche in avvio d’ora mette seriamente ilin difficoltà, sopratgrazie alle accelerazioni di Pedro Pereira e alle giocate dell’imprendibile Daniel Maldini.