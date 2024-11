Sport.quotidiano.net - Martino non si nasconde: "Niente scuse, ci serva di lezione"

"Sono molto dispiaciuto per la prestazione e per il risultato e sono rammaricato anche per i nostri tifosi". Coach Antimo Martia così a caldo la seconda sconfitta consecutiva per i biancorossi, dopo quella nel derby contro Rimini. "Era la classica partita tranello in cui si pensa di poter vincere e tutti danno per scontato l’esito finale. Invece non siamo riusciti a tenere alta la concentrazione e abbiamo giocato un incontro non di livello contro una squadra che, se anche neopromossa, ha tre giocatori come Adrian Banks, Quinton Hooker e Ariel Filloy di qualità".l’aveva detto anche alla vigilia, ma non è bastato. L’analisi è chiara: "Il problema è stata la prestazione offensiva e le scelte fatte e, nel finale, la palla persa e i tiri liberi. Una serie di errori che ti portano a vanificare gli sforzi compiuti per tenere la sfida in equilibrio.