Oasport.it - LIVE Ciclocross, Europei femminili 2024 in DIRETTA: Van Empel concede il tris, Casasola finisce ai piedi del podio

Leggi tutto su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEGLIDIMASCHILI DALLE 15.30 15.07 La nostrasi chiude qui, noi di OA Sport vi ringraziamo e vi diamo l’appuntamento per la prova élite maschile che avrà inizio a partire dalle 15.30. 15.07 Straordinaria vittoria per Fem Van. La neerlandese conferma il titolo dimostrando di esser la più forte in questo periodo storico, beffando nel finale Alvarado con una volata impressionante. Peccato per Sara: l’azzurra non si riconferma sulcontinentale, ma ormai la friulana fa parte della élite europea e mondiale della specialità . 13ma piazza per Francesca Baroni. 15.05 Ecco la top ten della prova élite femminile.