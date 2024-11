Lanazione.it - L’anticiclone scricchiola, arriva il freddo: ecco la data della svolta meteo in Toscana

Firenze, 3 novembre 2024 – Sole e bagni al mare in questo novembre dal sapore quasi estivo, tanto che gli esperti parlano di ‘novembrata’, termine che indica un periodo caldo e soleggiato nel cuore dell’autunno, con temperature decisamente oltre la media, come quello in corso in questo momento. Nebbia e foschia Quandoil? Temperature sopra la media income su tutta l'Italia grazie al campo di alta pressione che ci sta tenendo compagnia ormai da qualche giorno e che continuerà a farlo fino alla metàprossima settimana, ovvero fino a mercoledì 6 e giovedì 7 novembre. Nebbia e foschia Da segnalare comunque foschie e nebbie sulla Pianura Padana e localmente anche su coste adriatiche e zone interne del Centro.