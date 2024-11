Superguidatv.it - La Rosa della Vendetta, anticipazioni puntata di stasera, 3 novembre, su Canale 5: Deva è figlia di Mustafa, Gulcemal sconvolto

Leggi tutto su Superguidatv.it

Cosa accadrà nei tre episodisoap turca La(Gülcemal), in onda– domenica 3– su5? La serie tv con Murat Unalmis ci regalerà tanti colpi di scena, nella sedicesimache prenderà il via alle 21:34 e ci terrà compagnia fino alle 23:26 circa. Tutti pronti a scoprire cosa succederà negli episodi in onda? Ladi oggi 3Durante i suoi momenti di malattia infantile,sembrava trovare conforto solo in una zuppa speciale preparata da Ibrahim. Non era tanto la zuppa arricchita di una pastina a forma di fiore a essere “miracolosa” per lei, quanto la presenza rassicurante del padre.