Thesocialpost.it - Israele: portavoce di Netanyahu arrestato per fuga di notizie riservate

In, la giustizia ha esteso la detenzione di undell’ufficio del primo ministro Benjamin, sospettato di aver diffuso documenti riservati, mentre un altro sospettato è stato rilasciato, come confermato dal suo legale. La vicenda ha generato grande allarme per la sicurezza nazionale. La polizia, insieme allo Shin Bet e alle forze armate, ha avviato un’indagine congiunta per approfondire le accuse di “violazione della sicurezza” a seguito della presunta divulgazione non autorizzata di informazioni sensibili. Le autorità si concentrano sull’analisi di una serie di episodi, tra cui ladi documenti top secret e l’accesso di un consigliere non autorizzato a incontri e uffici riservati.