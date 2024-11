Inter-news.it - Inter-Venezia, centrocampo ‘inedito’: un intoccabile a riposo – TS

Leggi tutto su Inter-news.it

Simone Inzaghi valuta in queste ore le scelte di formazione perdi questa sera. Puntando a schierare unpraticamente inedito, lasciando, come riporta Tuttosport, uno degli intoccabili a. SCELTE A– Con il pesante trittico casalingo che attende i nerazzurri – e che si apre condi questa sera – Simone Inzaghi deve ponderare attentamente tutte le sue scelte di formazione. Sia dal primo minuto, sia a gara in corso. Proprio per questo le rotazioni e i turni di, specialmente per chi gioca di più, diventano importanti. Fra questi spicca Henrikh Mkhitaryan. L’armeno è uno degli intoccabili del tecnico, che raramente nelle ultime stagioni ci ha rinunciato. Potrebbe farlo però proprio questa sera.