Calciomercato.it - Game over Fonseca: il verdetto ‘spacca’ in due il Milan

Leggi tutto su Calciomercato.it

Rafa Leao e Paulosu posizioni contrapposte, il mondosi spacca: ecco chi dei due viene ‘scelto’ nel braccio di ferro Iniziava la stagione con grandi ambizioni, il, ripartendo per un nuovo ciclo dopo il quinquennio con Stefano Pioli al timone. Ma l’avventura di Pauloin panchina non è partita con i migliori auspici, tutt’altro. L’allenatore portoghese non è l’unico responsabile di questo momento, con le mosse della dirigenza e le prestazioni dei calciatori a propria volta sotto accusa. Ma il tema del momento sta diventando la gestione, da parte del tecnico ex Roma, di Rafael Leao. Nonostante il successo confortante ottenuto contro il Monza. Leao contro, uno è di troppo: decisione presa – – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)Il numero 10ista non ha iniziato l’annata in maniera scintillante, accendendosi solamente a sprazzi.