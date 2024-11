Dopo la scorta Carlo III toglie al fratello Andrew anche la paghetta | il Re punta a sfrattare il principe

Leggi tutto su Open.online

La «questione Andrea» andava risolta in un modo o nell’altro e reha deciso le maniere forti. Lo aveva promesso alla madre, sua Maestà Regina Elisabetta II, che si sarebbe occupato di suo, duca di York. Ese il popolo britannico non credeva cheIII sarebbe andato fino in fondo, si è dovuto ricredere.avergli tolto la, il re ha chiuso i rubinetti e ora, non riceverà più l’appannaggio reale di circa 1 milione di sterline che gli versava la Corona. L’indiscrezione è del biografo di corte Robert Hardman, in un libro di prossima pubblicazione i cui stralci più succosi sono affidati in anteprima ate al tabloid Daily Mail.