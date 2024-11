Ilrestodelcarlino.it - "Comune, muschio e sporcizia nei locali"

È perplesso il gruppo consiliare di minoranza Fanano Domani sullo stato delle pulizie della casa comunale e della biblioteca pubblica. Nei giorni scorsi ha presentato un’interrogazione al sindaco per avere chiarimenti sull’organizzazione delle pulizie in questi luoghi a "causa della presenza di chiari segni di trascuratezza dell’igiene degli ambienti che si protrae da molti mesi", denuncia la capogruppo Paola Pasquali. Che aggiunge: "Chiunque acceda agli uffici comunali, sia attraverso le scale esterne, dove è presente, che quelle interne, può osservare una scarsa cura degli ambienti e dei corridoi. Ci risulta che i lavori di pulizia della Casa comunale non siano stati affidati a un’impresa specializzata, ma vengano eseguiti "alla bisogna" dagli stessi impiegati comunali.