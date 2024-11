Calciomercato.it - Chiesa subito via dal Liverpool: lampo giallorosso

Leggi tutto su Calciomercato.it

Avventura finora da dimenticare per Federicocon la maglia del: l’ex Juve e Fiorentina potrebbe già cambiare maglia nel mercato di gennaio Si è rivelata finora un flop l’avventura di Federicoal, dopo l’addio a fine agosto alla Juventus. Il nazionale italiano era fuori dai piani di Thiago Motta e della ‘Vecchia Signora’, accasandosi nel club di Premier League per 12 milioni di euro. Federico(Ansa) – Calciomercato.itnon ha ancora raggiunto una condizione ottimale dopo il trasferimento in Inghilterra e finora ha collezionato soltanto 78 minuti tra Premier e coppe. Sul conto dell’ex numero 7 della Juve sono tornate così a palesarsi le voci di un nuovo e clamoroso cambio di maglia già a gennaio, senza escludere un ritorno immediato in Serie A.