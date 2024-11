Bergamonews.it - Bel tempo su tutta la bergamasca, temperature sopra la media

Le previsioni meteo per la giornata di domenica 3 novembre a cura del Centro Meteo Lombardo. ANALISI SINOTTICA L’ anticiclone centrato sull’Europa centro-meridionale, continua a garantirestabile e in prevalenza soleggiato sulla nostra Regione, salvo qualche innocuo addensamento perlopiù sui rilievi Prealpini; è probabile che tali condizioni rimangano pressochè invariate perla settimana ventura. Attenzione alle nebbie nelle ore notturne e al primo mattino sulle zone pianeggianti. Domenica 3 novembre 2024Previsto: Al primo mattino probabili nebbie sulle basse pianure, in dissolvimento nel corso della mattinata; in seguitoin prevalenza soleggiato, salvo locali addensamenti sulle Prealpi che nella seconda parte della giornata potranno risultare anche compatti ma senza precipitazioni.