Sport.quotidiano.net - Basket serie B Nazionale, seconda vittoria di fila per i gialloneri. Show di Masciarelli, così la Virtus domina

Imola 85 Ragusa 67: Anaekwe 12, Ricci 5, Morina 5, Valentini 12, Vaulet 19, Kadjvidi 6 Magagnoli, Ambrosin 3,21, Fiusco, Vannini, Santandrea 2. All. Galetti. RAGUSA: Mirabelle, Vavoli 9, Bertocco 15, Piscetta 4, Erkma 11, Gaetano 17, Tumino, Kosic 6, Gloria 3, Simon 2, All. Recupido. Arbitri: Nonna e Spinello. Note: parziali 28-11; 45-31; 65-48. Tiri da due:Imola 19/44 ; Ragusa 18/40. Tiri da tre: 10/20; 8/22. Tiri liberi: 17/25; 7/13. Rimbalzi: 42, 31. Il sabato sera si colora di giallonero. La squadra di Galetti ha vinto la suapartita consecutiva, dopo il blitz di Agrigento, è caduta sotto i colpi dellaanche Ragusa. Mai prima d’ora Magagnoli e compagni avevano vinto due partite consecutive, dopo un’affermazione era arrivata sempre una sconfitta. Crescere significa fare anche questi piccoli passi in avanti.