Isaechia.it - Amici 24, puntata del 4/11/24: Luk3 e Rebecca vincono le sfide, cartellino giallo per TrigNo che lascia lo studio

Ladel 3 novembre diè cominciata, come sempre, con un battibecco ironico tra Maria De Filippi e Alessandra Celentano. In seguito, però, si è passati ad argomenti più seri, visto che la conduttrice televisiva ha mostrato un filmato, che mostrava tutti i momenti in cui gli alunni non rispettavano le regole del programma televisivo. Dopo la fine del video, a prendere la parola è stata la maestra di danza classica, che ha sottolineato che, tra le altre cose, è stata fatta anche un’infrazione graveun’infrazione grave dai ragazzi: “Stato messo un video nei social per fare hype“. Per punire quanto accaduto Alessandra ha proposto una punizione severa: “Anni che diciamo sempre le stesse cose Siamo veramente stufi di questa situazione. Io sinceramente Maria vorrei proporre l’espulsione diCi vogliono delle punizioni esemplari”.