Zonawrestling.net - AEW: I Private Party difenderanno il titolo a Full Gear in un fatal four way

Leggi tutto su Zonawrestling.net

Finalmente, dopo cinque anni di alti e bassi, isono campioni di coppia in AEW. Dopo aver sconfitto gli Young Bucks, Marq Quen e Isiah Kassidy hanno alzato le cinture di coppia per la prima volta nella loro carriera e sono pronti a difenderle per rimanere al top. E ora è arrivato l’annuncio della loro prima difesa, che non sarà affatto facile. Unway aDurante la puntata di Collision del 2 novembre, infatti, è stato annunciato che Quen e Kassidyil lorodi coppia in unway ail prossimo 23 novembre.