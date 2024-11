Gqitalia.it - 8 horror gore, ultra splatter, da vedere dopo The Substance

In questo momento, i filmstanno reclamando il loro trono al botteghino. Non solo in molti stati Terrifier 3 di Damien Leone ha battuto Joker: Folie à Deux, su Twitter quella per il brutalecorporeo di Coralie Fargeat Theè quasi una mania. Precedentemente, il sequel di Alien, Romulus, pieno di sangue corrosivo, è diventato il secondo film con il maggiore incasso della sagaPrometheus del 2012, mentre il brutale slasher In a Violent Nature è stato uno dei più grandi successi al Sundance Film Festival. Ma cosa guida questa sete di sangue collettiva? Forse è un principio simile a quello che ha portato al continuo successo dei filmin generale.