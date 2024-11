Europa.today.it - Video Gol Monza-Milan 0-1, highlights e sintesi

Leggi tutto su Europa.today.it

Ilvuole assolutamente tornare a vincere dopo il pareggio contro il Venezia, ma per farlo deve battere in casa il.I brianzoli partono benissimo tanto che riescono a segnare al 7’ con Dany Mota che batte Maignan col un sinistro schiacciato ma l’arbitro però annulla per una