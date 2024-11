Verissimo Diandra e Valerio | Dopo Temptation Island sogniamo una famiglia insieme

Leggi tutto su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –sono più innamorati che mai e sognano una. La coppia, reduce da, lo ha rivelato a, dove è stata ospite della puntata di oggi, 2 novembre. “ C’era una crisi tra di noi prima di partecipare aperché anon andava bene vivere a Roma, gli mancava la sua. Per questo motivo ho scritto al reality”, ha rivelatoa Silvia Toffanin. Lei, 37 anni, è medico veterinario e imprenditrice. Lui, 44 anni, è un impiegato statale. Stannoda sette anni e mezzo, convivono da sette a Roma. A scrivere alla redazione del docureality è stata, come ha raccontato la stessa imprenditrice, le ha chiesto di lasciare le sue attività a Roma per trasferirsi a Brindisi, dove c’è la suae dove manterrebbe il suo lavoro.