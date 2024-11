Ilfattoquotidiano.it - Valencia, il governatore Mazon nella bufera: minimizza i guai e non dichiara l’emergenza

“Ci sarà tempo di analizzare le negligenze e riflettere su come migliorare”, ma ora “dobbiamo mettere da parte le discrepanze” e “agire come un Paese unito”. Il premier spagnolo Pedro Sanchez richiama all’unità dopo la catastrofe che ha sommerso di fango, e invita a sospendere, al momento, i giudizi e le valutazioni sulle negligenze politiche e amministrative. Ma a inchiodare il presidente della Regione diCarlos Mazón, del Partito popolare, alle sue gravi responsabilità non è solo il video in cui martedì pomeriggio, il giorno della catastrofe, si diceva convinto che la pioggia sarebbe calata di lì a poco. Ma anche le sue scelte amministrative.