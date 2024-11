Leggi tutto su Ildenaro.it

(Ildenaro.it - sabato 2 novembre 2024) (Adnkronos) – L’è in difficoltà e perde soldati, laguadagna terreno giorno dopo giorno e si prepara a schierare anche i soldati nordni nella guerra in corso da quasi 1000 giorni. Kiev arranca e il presidente Volodymyralza i toni, puntando il dito contro l’immobilismo degli. “Ora riusciamo a vedere tutti i siti in cui lasta radunando i soldati nordni sul suo territorio. Potremmo centrarli preventivamente, se avessimo la capacità di colpire abbastanza lontano. Tutto dipende dagli”, dice il presidente, ribadendo la richiesta di missili a lungo raggio e evidenziando ancora una volta la necessità di ottenere l’ok per colpire obiettivi militari in territorio russo. Gli Stati Uniti hanno fornito a Kiev i missili Atacms ma Washington non autorizza il lancio in territorio nemico.