Romadailynews.it - Traffico Roma del 02-11-2024 ore 09:30

Leggi tutto su Romadailynews.it

Luceverdeben trovati dalla redazione un incidente rallenta ilin via Belmonte in Sabina in direzione fuoripossibili disagi alin via Giolitti per un incidente avvenuto all’altezza di via Rattazzi questa mattina Papa Francesco sarĂ al Cimitero Laurentino dalle 7 vietata la circolazione dei veicoli all’interno del cimitero stesso fino alle 12:30 a termine della visita della celebrazione eucaristica in via Laurentina sono hanno possibili disagi alper i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito.luceverde.it da Tiziana al tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilitĂ