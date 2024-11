Sport.periodicodaily.com - Sassuolo-Mantova: le probabili formazioni

Leggi tutto su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I neroverdi inseguono la vetta della classifica, mentre i lombardi vogliono rimanere in zona playoff.si giocherà domenica 3 novembre 2024 alle ore 15 presso il Mapei Stadium.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Gli emiliani non mollano la capolista Pisa alla quale hanno rosicchiato parecchi punti arrivando a sole due lunghezze. La squadra di Grosso non ha subito nessuna sconfitta nelle ultime nove partite con sette vittorie e due pareggi. I lombardi dal canto loro stanno facendo un ottimo campionato con tredici punti in undici gare e fuori dalle zone calde della classifica .Ultimanente la squadra di Possanzini ha perso smalto tanto da non vincere da cinque gare consecutive, durante le quali sono arrivate due sconfitte e tre pareggi.