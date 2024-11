Liberoquotidiano.it - Rafa Leao, "vai al Diavolo". Milan, precipita tutto: l'incredibile retroscena sullo scontro con Fonseca

Ilfatica a risolvere tutti i suoi problemi perché sembra averne solo uno:el, la sua gestione, la terza panchina consecutiva e quarta stagionale a cui sembra destinato per la sfida al Monza (20.45, diretta Dazn e Sky Sport). Il portoghese sta certamente diventando un caso anche perché misterlo nega a parole ma lo alimenta con i fatti, con le esclusioni dall'undici iniziale. Il paradosso è che si è creato un problema in più, avendone già decine da risolvere. Masochismo? Personalità? Dipende da come la si vuole vedere, di sicuro anon manca la voglia di lavorare, però in una squadra con diversi problemi strutturali non è furbissimo aggiungerne uno, e bello grosso perchéoltre che un patrimonio tecnico è per la società un patrimonio economico-finanziario.