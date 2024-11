Ilrestodelcarlino.it - Petardi in strada, la protesta finisce in rissa

(Ilrestodelcarlino.it - sabato 2 novembre 2024) I botti deisono stati la colonna sonora di Halloween, l’altra sera, nel borgo marinaro. Per qualche ora, bande di giovani ne hanno fatti scoppiare in quantità, scuotendo i nervi dei residenti. Uno di questi, esasperato, intorno alle 23 è uscito di casa in via Nave e ha affrontato il gruppo di ragazzini che, nel frattempo, stavano divertendosi ad accendere le micce vicino ai cassonetti dei rifiuti e all’interno del locale dei distributori delle bibite in via Duca degli Abruzzi. L’uomo ha cercato di convincerli a smetterla e ha provato ad allontanarli, ma la situazione è subito degenerata in litigata e poi in. E l’adulto ha avuto la peggio. Si tratta di un sessantenne che ha dovuto fronteggiare tre giovanissimi, soccombendo davanti alla loro reazione. È stato buttato a terra, ma si è difeso mollando anche lui qualche colpo.