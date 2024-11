Puntomagazine.it - Napoli Harley Quinn con mazze da baseball, coltelli e samurai con katana

Anche il dopo Halloween si fa sentire, alcol ai minori e parcheggiatori abusivi. La notte dei Carabinieri in centro città È ancora Halloween a tenere banco nella giornata di Ognissanti. Chi non ha potuto festeggiare in maschera la notte del 31 ha scelto la scorsa serata come passerella, sfidando il primo calo di temperature novembrino. Non hanno badato al fresco le due giovani “”, fiamma di Joker, nemico giurato di Batman. All’abito succinto era abbinata una mazza da, la stessa arma utilizzata dall’anti-eroina dell’universo DC Comics. I carabinieri della compagnia Centro ne hanno sequestrate due, una per ogni. Sono state denunciate per porto abusivo di arma. Le armi sono il tema della notte. 8 le persone denunciate, 5 sono minorenni.di ogni foggia e addirittura una, abbinata a un costume da