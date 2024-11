Oasport.it - Moto2, Albert Arenas svetta nelle pre-qualifiche a Sepang. 3° Tony Arbolino in una sessione disturbata dalla pioggia

(Oasport.it - sabato 2 novembre 2024) Condizioni difficili per i piloti dellapre-del GP della Malesia, penultima tappa del Mondiale 2024. Laha disturbato la, complicando la vita ai centauri nel trovare il limite e non avendo il grip desiderato sull’asfalto. Alla fine della fiera, con Giove Pluvio presente in maniera alterna, lo spagnoloè stato il migliore. L’alfiere del Team Gresini ha firmato la miglior prestazione di 2:04.775 a precedere di 0.103 l’olandese Zonta van den Goorbergh (RW-Idrofoglia Racing GP) e di 0.145. Il lombardo del Team Marc VDS è stato molto veloce nei primi due settori della pista, ma non in grado di mettere insieme il giro perfetto. A completare la top-5 sono stati lo spagnolo Marco Ramirez (OnlyFans American Racing Team)a 0.168 e il britannico Jake Dixon (CFMOTO RCB Aspar Team) a 0.223.