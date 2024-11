Lapresse.it - Medioriente, le notizie del giorno del 2 novembre

(Lapresse.it - sabato 2 novembre 2024) Massima allerta in Israele in vista di un possibile attacco dall’Iran in risposta al raid di Tel Aviv. Drammatica denuncia dell’Onu: “La situazione nel nord di Gaza è apocalittica. Gli abitanti rischiano la morte per malattia, fame o violenza”. Nuovo appello del Papa per la pace. “La guerra è ignobile” dice Francesco. Prima dell’alba razzi dal Libano su Israele: 19 i feriti. Denuncia di Hamas: dopo i raid di Tel Aviv delle ultime 24 ore sono 84 i morti, tra cui 50 bambini. IN AGGIORNAMENTO: razzi dal Libano su Tira, 19 feriti E’ di 19 il bilancio dei feriti in seguito ai razzi lanciati dal Libano sulla città israeliana di Tira. Lo riferiscono fonti mediche e la polizia, secondo quanto riporta il Times of Israel.