Lapresse.it - Medioriente: esercito Israele nega attacco a centro vaccini in nord Gaza

Milano, 2 nov. (LaPresse) – “Siamo a conoscenza di una denuncia sui danni subiti dai civili palestinesi presso ilvaccinale Sheikh Radwan nella Striscia disettentrionale. Contrariamente a quanto affermato, un’indagine preliminare rivela che non vi è stato alcunda parte delle forze dell’Idf nell’area al momento in questione”. É quanto afferma l’israeliano (Idf) in una nota, come riporta il Times of Israel. L’Idf aggiunge che “l’organizzazione terroristica Hamas spara deliberatamente da aree civili, viola sistematicamente il diritto internazionale e sfrutta cinicamente la popolazione civile come scudo per atti terroristici contro lo Stato di”. In precedenza l’Oms aveva denunciato che ilutilizzato per la somministrazione deiantipolio era stato colpito e che 6 persone erano rimaste ferite.