Ilgiorno.it - La sfida di Rita Capurro. Far dialogare la storia con la vita della città

Leggi tutto su Ilgiorno.it

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024)è la neo direttrice del Museo e tesoro del Duomo. Genovese, museologa, dopo la laurea indell’arte all’Università di Genova ha conseguito il dottorato in Design dei beni culturali al Politecnico di Milano, con una tesi sulla musealizzazione dei beni di interesse religioso. Da trent’anni si occupa del patrimonio artistico di interesse religioso, prima come storica dell’arte e poi per gli aspetti espositivi: come raccontare l’arte e in particolare quella sacra. Qual è stato il suo percorso professionale? "Ho lavorato in collaborazione con l’Università Cattolica, sulla valorizzazione del patrimonio culturale religioso. Rispetto alla didattica tengo il corso di Turismo e valorizzazione del patrimonio culturale in Bicocca e Turismo e religione, nel dipartimento di Sociologia e ricerca sociale.