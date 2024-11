Juventus Savona | Gol soddisfazione personale dedicato ai tifosi in trasferta

Leggi tutto su Sportface.it

“Il gol è stato una grandissima. La prestazione è stata ottima e siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Dedico questo successo a tutti iche ci hanno seguito in“. Sono queste le parole di Nicolò, difensore della, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria per 2-0 contro l’Udinese. “Devo continuare su questa strada. Non mi aspettavo un inizio di stagione del genere e sono molto contento di come sto giocando“. Il microfono passa a Khéphren Thuram: “Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra. Fa niente se hanno dato autogol: la cosa più importante è che la Juve abbia vinto. Esultanza? Ho imitato Pogba che è il mio giocatore preferito“. “Qui mi trovo molto bene. Siamo una squadra giovane e forte. C’è grandissima autostima all’interno del gruppo: ora dobbiamo mantenere questo tipo di approccio anche in futuro”.