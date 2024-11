Il grande Lebowski | la spiegazione del finale del film dei fratelli Coen

Leggi tutto su Cinefilos.it

Il: ladeldeldeiIlde Ilè un pasticcio che si dipana nel modo più ordinato possibile. Una serie di trame assurde si scontrano nei momenti finali deldeidel 1998, e il trio Walter (John Goodman), Donny (Steve Buscemi) e il “Dude” (Jeff Bridges) viene drasticamente spinto fuori dalle loro vite senza vita per affrontare milionari, nichilisti, pederasti e persino loro stessi. Data la sua natura caotica e apparentemente senza scopo, Ilpuò essere etichettato come un“senza trama”, con pochi conflitti rilevanti; la carta vincente delè però proprio la gestione di una serie di questioni apparentemente irrilevanti che spingono i personaggi in un inesorabile stato di disordine.