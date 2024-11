Gamerbrain.net - Fortnite Remix: Tutte le novità per il ritorno del Capitolo 2

(Gamerbrain.net - sabato 2 novembre 2024) Benvenuti nel, una nuova stagione diche unisce il meglio dell’isola del2 con un tocco unico e moderno. Questa volta, Epic Games ha rivoluzionato l’isola con l’aggiunta delle più grandi icone della musica. Grazie a star come Snoop Dogg, Ice Spice, e un tributo speciale a Juice WRLD, ogni angolo dell’isola vibra di ritmi iconici e location straordinarie. Preparatevi a un’esperienza senza precedenti che rende omaggio alla musica e alla cultura pop attraverso nuove aree e sfide. Ildei Luoghi Iconici Questa stagione celebra i luoghi più amati del2, riadattandoli con uno stile moderno e inedito. Ogni settimana, una nuova area verrà svelata e rivisitata per includere nuovi elementi e personaggi iconici. Ad esempio, nella Settimana 1, The Doggpound, il rifugio di Snoop Dogg, sostituirà L’Agenzia.