Fedez a New York e il bacio 'infuocato' in discoteca con una "misteriosa" bionda

Il giornalista Alberto Dandolo ha condiviso su Instagram un video di una manciata di secondi spiegando chee lache vengono immortalati in un lungo e appassionato, tra le luci rosse di unadi New, sono il rapper e unaragazza.è a Newda alcuni giorni, un viaggio nel weekend di Halloween “poco” documentato sui social rispetto ai suoi standard. Le effusioni avvengono in pubblico nel locale davanti a tutti, e sono diversi gli smartphone che immortalano la scena. Non è la prima fiamma con la quale si fa beccare il 35enne da quando si è consumata la fine della relazione con la moglie Chiara Ferragni. Prima la modella francese Garance Authié, poi la studentessa di Interior design al Politecnico di Milano Sveva Magatti e Luna Shirin Rasia, ex fidanzata dell’ex allievo di Amici Michele Merlo scomparso nel 2021.