Gaeta.it - Evento del FAI in vista della COP29: iniziative per sensibilizzare sul cambiamento climatico

Leggi tutto su Gaeta.it

Facebook WhatsApp Twitter Con l’avvicinarsi29ª Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici , preper l’11-22 novembre 2024 a Baku, Azerbaijan, il Fondo per l’Ambiente Italiano avvia una serie diper affrontare l’emergenza climatica. Mentre leaders di 197 nazioni discutono strategie atte a limitare gli effetti del riscaldamento globale, il FAI rilancia la campagna #FAIperilclima. Lanciata durante la COP26 del 2021, questa iniziativa ha come obiettivo principalel’opinione pubblica e fornire utili strumenti per comprendere l’importanzasostenibilità e delle azioni dirette a tutelare il nostro ambiente. L’importanzasensibilizzazione sulIlsi manifesta in molteplici forme e colpisce ogni angolo del pianeta, compresa l’Italia.