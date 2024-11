Ilfattoquotidiano.it - Donald Trump senza freni: problemi col microfono durante un comizio, così “ha simulato del sesso orale con l’apparecchio”

Leggi tutto su Ilfattoquotidiano.it

sente odore di elezioni ed è ormai. Tra continui attacchi alla sua rivale Kamala Harris, neanche troppo velate minacce alla critica Liz Cheney e fake news sparse per mezza America, nel suo personale show sui palchi dei suoi comizi ha trovato il modo di far parlare di sé anche per gesti volgari di fronte al suo pubblico. Nel corso di un evento a Milwaukee, il tycoon prima si è lamentato deitecnici, poi di una suo giudizio posto troppo in basso. A quel punto lo ha impugnato, si è chinato e ha mimato delcon. Il video sta facendo il giro dei social ed è ormai diventato virale. “Stai scherzando.