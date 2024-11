Sport.periodicodaily.com - Cosenza-Salernitana: le probabili formazioni

Gara valida per la dodicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Entrambe le squadre vanno a caccia di punti pesanti in ottica salvezza, per cui non si può sbagliare.si giocherà domenica 3 novembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Marulla.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I calabresi sono terz’ultimi in classifica a quota 10 punti, ma su di loro pesa sempre la penalizzazione di quattro punti inflitta ad inizio stagione. La squadra di Alvini è comunque in risalita e la vittoria esterna di Reggio Emilia nell’ultimo turno è stata una boccata d’ossigeno dopo cinque partite consecutive senza successi. I granata, invece, sono in caduta libera, come dimostra la quindicesima posizione a quota 12 punti, e dunque in piena zona playout.