Claudio Amendola il cibo il calcio la condanna per furto e la cocaina | Ho fatto qualche casino di troppo prima di dire basta

(Open.online - sabato 2 novembre 2024)ha 60 anni. Ha pubblicato un libro per Sperling & Kupfer che si chiama Ma non dovevate anda’ a Londra e racconta la sua vita dagli 11 ai 32 anni. Sua madre era Rita Savagnone, che con il padre Ferruccio è stata la regina delle doppiatrici. E lui ha sempre seguito la politica: «Mia madre anziché portare me e mio fratello Federico a Londra, come ogni ragazzino sogna, ci caricò su una Fiat 128 in una rocambolesca avventura tra ex Jugoslavia, Romania e Bulgaria, alla ricerca di quello che ai suoi occhi sembrava il Paradiso perduto; sulla carta, uguaglianza e pari opportunità, l’Europa dell’est, periferia dell’impero sovietico». La politica La politica oggi invece «non la vivo: la guardo e la piango, la amo e non la riconosco. Quando in tv vedo interviste a politici dellaRepubblica, mi sembrano degli statisti».