Biccy.it - Chi è Ciao Sono Vale in gara a Sanremo Giovani

(Biccy.it - sabato 2 novembre 2024) Si chiamauna delle cantanti in. Il programma, alla guida di Alessandro Cattelan, andrà in onda per quattro serate su Rai2 (da martedì 12 novembre) e decreterà i quattro finalisti che accederanno al prossimo Festival dinella categoria Nuove Proposte. Ogni serata si esibiranno sei cantanti e solo tre di loro passeranno il turno. Al termine, quindi, avremo dodici finalisti. Loro, tramite sfide dirette, diventeranno sei a cui si aggiungeranno due artisti provenienti da Areae tutti e otto, infine, si contenderanno i quattro posti liberi per le Nuove Proposte di. Questo accadrà durante la finale del prossimo 18 dicembre, questa volta su Rai1, condotta da Alessandro Cattelan insieme a Carlo Conti.