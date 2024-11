Inter-news.it - Bivio Inter, trittico di partite-verità! La chiave si trova in… Casa – CdS

(Inter-news.it - sabato 2 novembre 2024) L’domani affronterà la prima di treche diranno tanto sul prosieguo della propria stagione. Prima il Venezia, poi Arsenal e Napoli. Un aiuto da “” per Simone Inzaghi. TRIS DA URLO –diper l’, prima di andare nuovamente in pausa per le nazionali. Domani il Venezia, mercoledì l’Arsenal e domenica prossima il Napoli di Antonio Conte. Insomma tre test probanti, che diranno molto sul prosieguo della stagione nerazzurra. Tre, due di Serie A e una di Champions League, che potrebbero indirizzare Lautaro Martinez e compagni. Infatti, prima della terza e ultima sosta per le nazionali, i campioni d’Italia vanno a caccia, non solo dell’aggancio alla vetta del campionato, ma anche dell’ipoteca degli ottavi di Champions.