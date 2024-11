Lapresse.it - Alluvione Valencia, un volontario: “Trovata una persona viva in auto, c’è ancora speranza”

Leggi tutto su Lapresse.it

“Questa mattina è stata riunainbloccata dal fango. Era lì da tre giorni. E’ un segnale di, ci spinge ad andare avanti a cercare in ogni anfratto, in ogni angolo possibile perché li può esserci qualcunovivo che aspetta noi”. Ruben trentenne di Quart de Poblet, frazione a dieci minuti di metro dal centro di, è uno delle migliaia di ragazzi che a pochi giorni dal disastro si è mosso in moto per raggiungere i paesi più isolati enon raggiunti dagli aiuti. I volontari si sono messi in viaggio anche a piedi “Lerità ci hanno vietato di prendere lema questo non ha fermato la popolazione che si è mossa a piedi percorrendo anche due, tre ore di cammino. Con noi stiamo portando zaini pieni di acqua e viveri oltre ad attrezzatura varia per spalare il fango e togliere i detriti.